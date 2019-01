Stuttgart

All Star Game der Handballer ausverkauft

29.01.2019, 15:59 Uhr | dpa

Die deutschen Handballer bleiben dank ihres WM-Erfolgs ein Zuschauermagnet. Das All Star Game am Freitag in Stuttgart, der Vergleich zwischen der Nationalmannschaft und einer Weltauswahl aus der Bundesliga, ist nach Angaben der Veranstalter vom Dienstag ausverkauft. 6200 Zuschauer werden demnach in der Porsche-Arena der Auswahl des Deutschen Handballbundes, die bei der Heim-WM Vierter wurde, einen großen Empfang bereiten. Im Fernsehen wird das Spiel frei empfangbar vom Sender Sky Sport News übertragen. Das All Star Game findet erstmals in Stuttgart statt.