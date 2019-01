Passau

Männer bei Baumfällarbeiten verletzt

29.01.2019, 16:08 Uhr | dpa

Zwei Mitarbeiter einer Autobahnmeisterei sind in Niederbayern bei Baumfällarbeiten verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten die beiden Männer am Dienstag auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Passau/Mitte und Passau/Süd oberhalb der Fahrbahn Bäume gerodet. Ein Mitarbeiter wurde durch den herabfallenden Ast eines zuvor gefällten Baumes schwer verletzt. Der Ast hatte sich vermutlich in einem Baum in der Nähe verhakt. Ein zweiter Mitarbeiter wurde durch herabfallendes Bruchholz, kleine Äste und Holzsplitter, ebenfalls leicht verletzt. Die Verkehrspolizei Passau ermittelt derzeit, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es bisher nicht.