Potsdam

Zahl der erwerbstätigen Berliner erreicht Rekordhoch

29.01.2019, 16:25 Uhr | dpa

Ein Mann steht am Fenster eines Bürohauses. Foto: Roland Holschneider/Archiv (Quelle: dpa)

In Berlin standen 2018 knapp über zwei Millionen Menschen in Arbeit. Das erste Mal seit der Wiedervereinigung lag die Zahl damit über der Zwei-Millionen-Marke, teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mit.

Seit 2004 gebe es immer mehr Erwerbstätige in Berlin. Das Bevölkerungswachstum allein kann den Anstieg aber nicht erklären. Verglichen mit 1991 sind 17,6 Prozent mehr Arbeitnehmer bei einem gleichzeitigen Bevölkerungswachstum von rund fünf Prozent registriert. Als Erwerbstätige gelten alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Mini-Jobber, Beamten und Selbstständigen.

Auch die Arbeitslosenquote in Berlin geht seit 2009 zurück. Im Oktober 2018 verkündete die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit ein Rekordtief: Mit 7,7 Prozent war die Zahl der Erwerbslosen erstmals seit der Wiedervereinigung unter 150 000 gesunken.