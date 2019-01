München

Südzucker will bis zu 100 Millionen Euro pro Jahr einsparen

29.01.2019, 16:44 Uhr | dpa

Südzucker stellt seinen Aktionären Kosteneinsparungen von bis zu 100 Millionen Euro pro Jahr in Aussicht. Das gab der SDax-Konzern am Dienstag bekannt und konkretisierte damit seine Umbaupläne für das schwächelnde Zuckergeschäft. Auch Werksschließungen schloss das Unternehmen nicht aus. Ziel sei es, die jährliche Zuckerproduktion um bis zu 700 000 Tonnen zu senken. Hintergrund ist vor allem der Preisverfall bei Zucker und Bioethanol. An diesem Mittwoch solle der Aufsichtsrat die Beschlüsse abnicken, hieß es weiter. Aktionäre reagierten erfreut, der Kurs lag zuletzt knapp 2 Prozent höher.