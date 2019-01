Magdeburg

Land will nur unter Bedingungen Geld in NordLB schießen

29.01.2019, 17:21 Uhr | dpa

Die Norddeutsche Landesbank NordLB in der Morgendämmerung. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv (Quelle: dpa)

Im Ringen um eine Lösung für die Norddeutsche Landesbank (NordLB) will Sachsen-Anhalt höchstens unter sehr engen Voraussetzungen neues Geld zuschießen. Oberstes Ziel bleibt, überhaupt kein Landesgeld zu investieren, wie aus einem Papier des Magdeburger Finanzministeriums hervorgeht, das der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag vorlag. Sollte doch eine Beteiligung nötig sein, will Sachsen-Anhalt unter anderem darauf bestehen, von weiteren Risiken wie Haftungsansprüchen freigestellt zu werden.

Offiziell will sich Finanzminister André Schröder (CDU) weiterhin nicht zur Position Sachsen-Anhalts äußern. Die laufenden Verhandlungen sollen nicht gefährdet werden, hieß es aus seinem Haus. Die NordLB hatte zuletzt wegen des schwierigen Geschäfts bei der Schiffsfinanzierung Milliardenverluste verzeichnet und braucht auch wegen der strikteren EU-Forderungen dringend frisches Geld.