Neustadt am Rennsteig

Telefonbetrüger ergaunert 50 000 Euro von Witwer

29.01.2019, 17:43 Uhr | dpa

Ein unbekannter Telefonbetrüger hat einen 79-Jährigen in Neustadt am Rennsteig um 50 000 Euro betrogen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erhielt der Witwer vergangene Woche einen Anruf eines unbekannten Mannes. Der erklärte ihm, seine verstorbene Frau habe Verträge abgeschlossen, für die nun hohe Kosten fällig wären. Der Witwer beschaffte daraufhin die geforderte Summe und übergab sie am Freitag einem Mann, der ihn zuhause aufsuchte. Der Betrüger nahm das Geld in Empfang und händigte eine laut Polizei nichtssagende Quittung aus.

Die Polizei meldet immer wieder Fälle von Telefonbetrug. Sie fordert Menschen auf, niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen zu übergeben. Erst am Montag hatte die Polizei vor einer vermehrten Anzahl von Telefonbetrügern im Raum Erfurt gewarnt, die sich als Polizeibeamte ausgeben.