Ebersberg

Mann verletzt Frauen mit Messer und tötet sich selbst

29.01.2019, 19:52 Uhr | dpa

Ein 30 Jahre alter Mann hat in Ebersberg nahe München drei Frauen mit einem Messer verletzt und sich dann selbst getötet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei griff er am Dienstagnachmittag seine 52 Jahre alte Mutter mit einem Küchenmesser an und verletzte sie lebensgefährlich, wie ein Sprecher sagte. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau in eine Klinik. Die beiden anderen Frauen attackierte er in dem Mehrfamilienhaus ebenfalls und verletzte diese leicht. Details und Hintergründe zur Tat waren zunächst nicht bekannt.