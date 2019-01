Wuppertal

Mieter nach Explosion wegen Mordversuchen vor Gericht

30.01.2019, 01:34 Uhr | dpa

Nach der verheerenden Explosion und dem Einsturz eines Wohnhauses in Wuppertal steht einer der Mieter von heute an wegen 21-fachen Mordversuchs vor Gericht. Das hat ein Sprecher des Landgerichts am Dienstag mitgeteilt. Der 54-Jährige soll in suizidaler Absicht die Gasleitung manipuliert und die Explosion ausgelöst haben. Er selbst und vier weitere Bewohner waren dabei verletzt worden, einer von ihnen schwebte in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, die Explosion heimtückisch und gemeingefährlich verursacht zu haben.

Insgesamt rund 30 Menschen, darunter auch kleine Kinder und Jugendliche, hatten in der Nacht zum 24. Juni 2018 auf einen Schlag ihr Zuhause verloren. Die Explosion hatte die Wohnstraße kurz vor Mitternacht erschüttert. Wenig später waren Flammen aus dem Gebäude geschlagen. Das Haus brannte aus und stürzte Stunden später ein.