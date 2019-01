Plauen

Arbeitsunfall in Plauen: Junger Metallarbeiter stirbt

30.01.2019, 05:55 Uhr | dpa

Ein junger Metallarbeiter ist bei einem Arbeitsunfall in Plauen (Vogtlandkreis) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, passierte das Unglück am Dienstagnachmittag in einer Stahlbaufirma. Die Rettungskräfte konnten dem 18-Jährigen nicht mehr helfen. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst noch unklar.