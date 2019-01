Leipzig

Fußgänger von Straßenbahn erfasst: schwer verletzt

30.01.2019, 06:29 Uhr | dpa

Ein Fußgänger ist in Leipzig unbedacht auf die Gleise einer Straßenbahn gelaufen und von einer Tram angefahren worden. Der 23-Jährige ist schwer verletzt worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er sei am Dienstagnachmittag unter Kopfhörern auf einem Grünstreifen im Haltestellenbereich unterwegs gewesen und habe dann, ohne auf die kommende Straßenbahn zu achten, das Gleis betreten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.