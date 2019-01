Aschheim

Wirecard wächst dank elektronischem Zahlungsverkehr kräftig

30.01.2019, 08:00 Uhr | dpa

Das Logo von Wirecard prangt an der Firmenzentrale in Aschheim bei München. Foto: Peter Kneffel/Archiv (Quelle: dpa)

Der Zahlungsabwickler Wirecard hat 2018 weiter vom Boom beim Online-Shopping und im elektronischen Zahlungsverkehr profitiert. Das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen kletterte nach vorläufigen Zahlen um 38 Prozent auf 568,3 Millionen Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Aschheim bei München mitteilte. Der Umsatz wuchs um 40 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr bestätigte das Management um Chef Markus Braun die Prognose, ein operatives Ergebnis von 740 bis 800 Millionen Euro erreichen zu wollen. Die detaillierten Ergebnisse legt Wirecard am 4. April vor.