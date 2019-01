Erfurt

Trickbetrüger erbeuten 111 000 Euro in Erfurt

30.01.2019, 09:12 Uhr | dpa

Unbekannte Trickbetrüger haben drei Senioren in Erfurt um Gegenstände und Bargeld im Wert von 111 000 Euro betrogen. Wie die Polizei vermutet, stehen die Fälle in Zusammenhang mit den vermehrten Anrufen von Trickbetrügern seit dem Wochenende. Eine 79-Jährige und ihr 84-jähriger Ehemann und ein 78-Jähriger seien den Betrügern zum Opfer gefallen, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben. Zum genauen Tathergang wollte die Polizei am Mittwoch aus ermittlungstaktischen Gründen noch nichts sagen.

Etwa 80 Mal haben Trickbetrüger zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen in Erfurt potenzielle Opfer angerufen und diese nach Bargeldbeständen und Wertgegenständen befragt, hieß es weiter. Auch in Bad Blankenburg im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist es am Dienstagabend zu drei Betrugsversuchen gekommen.