Zwickau

Neue Termine für Drittliga-Spiele von Aalen und Karlsruhe

30.01.2019, 10:39 Uhr | dpa

Das abgesagte Auswärtsspiel des Fußball-Drittligisten Karlsruher SC beim FSV Zwickau wird am 12. Februar nachgeholt. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mit. Der Start in die zweite Saisonhälfte der Badener, der ursprünglich für den vergangenen Sonntag angesetzt war, war wegen starker Schneefälle abgesagt worden. Aus dem gleichen Grund war auch die Drittliga-Partie zwischen dem VfR Aalen und der SpVgg Unterhaching ausgefallen. Das Duell wird nun am 27. Februar (19.00 Uhr) ausgetragen.