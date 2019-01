Uetersen

Papierfabrik führt Geschäft mit 200 Mitarbeitern fort

30.01.2019, 11:22 Uhr | dpa

Die insolvente Papierfabrik Feldmuehle setzt ihren Geschäftsbetrieb vom 1. Februar an mit rund 200 Mitarbeitern fort. Das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung sei vom Amtsgericht Pinneberg am 28. Januar eröffnet worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Uetersen mit. Sachwalter bleibt der Hamburger Rechtsanwalt Dietmar Penzlin. Die weiter amtierende Geschäftsführung arbeite an einem Insolvenzplan, der bis Sommer 2019 umgesetzt werden soll.

Das Unternehmen hat für den weiteren Betrieb eine Produktionslinie stillgelegt und die Belegschaft halbiert. Ein Großteil der Mitarbeiter wechsele im Februar in eine Transfergesellschaft, um sich für den Arbeitsmarkt weiter zu qualifizieren. Das Unternehmen stellt keine Papiere mehr für Kataloge, Prospekte oder Zeitschriften her, sondern konzentriert sich eigenen Angaben zufolge auf Spezialpapiere. Das sind nass- und laugenfeste Etikettenpapiere sowie flexible Verpackungen.