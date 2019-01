Bremen

Vier regionale Kooperationsprojekte werden gefördert

30.01.2019, 12:58 Uhr | dpa

Vier Projekte für bessere Bildung und Berufschancen werden mit rund 520 000 Euro aus dem Förderfonds der Länder Bremen und Niedersachsen unterstützt. Wie der Vorstand der Metropolregion Nordwest am Mittwoch bekannt gab, ist darunter das Projekt "Be oK - Berufsorientierung und Lebensplanung ohne Klischees". Dabei sollen Schüler in einer Projektwoche spielerisch ihre Stärken kennenlernen. Um deren Selbstvertrauen zu stärken, stellen erfolgreiche Frauen aus klassischen Männerberufen und umgekehrt ihre Berufe vor.

"Die jungen Menschen sollen selbstbewusst und unbeeinflusst von Rollenklischees und Schubladendenken ihre Stärken transportieren können", sagte Niedersachsens Ministerin für Regionale Entwicklung, Birgit Honé (SPD), die zum Vorstand der Metropolregion Nordwest gehört. Das Angebot für zunächst rund 2100 Teenager aus Bremen, Bremerhaven und Osterholz-Scharmbeck soll auf die Region ausgeweitet werden.

Ebenfalls gefördert wird das Projekt "Digital Impact Lab", bei dem in Bremen, Osterholz-Scharmbeck und Delmenhorst drei experimentelle Lern- und Erfahrungsräume für digitale Kompetenz entstehen. Die dort gemachten Erfahrungen sollen Jugendlichen und Erwachsenen in der Ausbildung oder im Beruf helfen. Erfolgreich bei dem Ideenwettbewerb waren zudem eine Fortbildungswerkstatt für Auszubildende und Unternehmen der Metall- und Elektrobranche sowie das Projekt "Landärztin/Landarzt gesucht". Bei Letzterem unterstützt der Verein Gesundheitswirtschaft Nordwest Kommunen bei der Entwicklung einer passenden Marketingkampagne. Die vier Projekte setzten sich gegen mehr als 30 andere Ideen durch.