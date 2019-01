Rackwitz

Aluminiumgießerei Rackwitz schließt Ende Februar

30.01.2019, 14:42 Uhr | dpa

Die Aluminiumgießerei Rackwitz nördlich von Leipzig stellt Ende Februar die Produktion ein. Der französische Betreiber Saint Jean Industries halte den Standort nicht mehr für attraktiv, weil ein Großauftrag weggebrochen sei, sagte der Vorsitzende des Betriebsrats, Christian Wagner, am Mittwoch. Dieser Auftrag habe 60 Prozent der Produktion ausgemacht. Die noch verbliebenen 52 Mitarbeiter würden für ein Jahr in einer Auffanggesellschaft untergebracht. Dort würden ihnen unter anderem Umschulungsmaßnahmen angeboten. Die Gießerei stellt Teile für die Fahrzeug- und Lebensmittelindustrie her. Zuvor hatten Medien darüber berichtet. Von der Geschäftsführung war noch keine Stellungnahme zu bekommen.