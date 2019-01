Offenburg

Verkehrsministerium setzt auf umweltfreundliche Zugantriebe

30.01.2019, 14:51 Uhr | dpa

Züge mit Brennstoffzellen- oder Batterieantrieb sind nach Auffassung des Verkehrsministeriums eine Alternative, wenn die Elektrifizierung einer Bahnstrecke zu kostspielig ist. "Wo der Bau einer Oberleitung zu teuer ist, müssen neue und klimaneutrale Technologien zum Einsatz kommen", sagte Ministerialdirektor Uwe Lahl am Mittwoch in Offenburg. Auf etwa 90 Kilometern und damit auf der Hälfte der Schienenstrecken in der Ortenau gebe es noch keine elektrische Oberleitung. Deshalb biete sich hier die Chance, eine innovative Technik einzusetzen.

Hintergrund der Aussage von Lahl war eine Sonderfahrt eines Brennstoffzellenzugs von Offenburg nach Freudenstadt. Der Antrieb mit Brennstoffzellen gilt als einfach und umweltfreundlich. Grundprinzip ist meist die Verbrennung von Wasserstoff (H2) mit Sauerstoff (O2) zu Wasser. Die erzeugte Energie treibt einen Elektromotor an. Nachteil ist, dass die Technik bisher recht teuer ist und reiner Wasserstoff oft nur durch starke Energiezufuhr von außen hergestellt werden kann.

Im Ortenaukreis wird von 2021 an wohl der erste Zug mit Brennstoffzellen- oder Batterieantrieb im Südwesten fahren. Eine Ausschreibung für das dortige Netz enthält eine entsprechende Bedingung.