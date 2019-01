Eggolsheim

Autohaus-Azubi stibitzt Wagen und baut Unfall

30.01.2019, 14:56 Uhr | dpa

Ein 17 Jahre alter Auszubildender eines Autohauses in Oberfranken hat mit einem heimlich entwendeten Wagen einen Unfall gebaut. Dabei wurde ein 19-Jähriger leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 17-Jährige hatte sich am Vortag nach Geschäftsschluss aufs Firmengelände geschlichen und das noch nicht zugelassene Auto gestartet. Anschließend fuhr er mit Freunden in den Landkreisen Forchheim und Bamberg umher, wobei sich die Jugendlichen beim Fahren abwechselten. Weil er zu schnell fuhr, verlor der 17-Jährige die Kontrolle über den Wagen und kam von der Straße ab. Es entstand ein Schaden von circa 20 000 Euro. Gegen den jungen Mann wird unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs und Versicherungs- und Steuervergehen ermittelt.