DFB-Sportgericht: 24 000 Euro Strafe für Eintracht Frankfurt

30.01.2019, 15:14 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurt muss 24 000 Euro Geldstrafe zahlen, da die Fans wieder unerlaubte Pyrotechnik abgebrannt haben. Dieses Urteil sprach das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Mittwoch in Frankfurt/Main. Vor dem Bundesligaspiel bei Hertha BSC und während der Partie am 8. Dezember waren nach DFB-Angaben im Frankfurter Zuschauerblock mindestens 20 pyrotechnische Gegenstände gezündet worden. Zwei Bengalische Feuer wurden in den Innenraum geworfen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Die Eintracht war vor drei Wochen nach der wiederholten Randale seiner Fans in der Europa League von der Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der Europäischen Fußball-Union (UEFA) mit einem Zuschauer-Ausschluss auf Bewährung und einer Geldbuße von 80 000 Euro bestraft worden. Während des letzten Gruppenspiels am 13. Dezember bei Lazio Rom (2:1) hatten Gäste-Fans im Olympiastadion Böller, Bengalos und Raketen auf gegnerische Fans, Polizisten und Ordner geworfen. Einzelne Randalierer hatten zudem versucht, in den Innenraum einzudringen.