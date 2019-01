Görlitz

Polizei legt Einbrecherbande das Handwerk

30.01.2019, 17:30 Uhr | dpa

Die Polizei in Görlitz und Tschechien hat in gemeinsamen Ermittlungen einer sechsköpfigen Einbrecherbande in Ostsachsen das Handwerk gelegt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die Gruppe um den 39 Jahre alten Haupttäter zwischen Juli 2017 und April 2018 insgesamt 29 Straftaten begangen. Den fünf Männern im Alter von 30 bis 43 Jahren sowie einer 21-Jährigen werden im Raum Ebersbach-Neugersdorf und Seifhennersdorf Einbrüche in Firmen, Wohnungen, Garagen, Schuppen und Fahrzeuge vorgeworfen.

Laut Polizei soll das Sextett unter anderem Werkzeuge, Schmuck, Bargeld, Reifen, Bekleidung, Kfz-Anhänger und Kanister mit Kraftstoff gestohlen haben. Der Diebstahlschaden habe im sechsstelligen Bereich gelegen. Hinzu komme ein Gesamtsachschaden von rund 40 000 Euro.

Der 39-jährige Haupttäter ist den Angaben zufolge bereits im April 2018 durch Beamte der Kriminalpolizei im tschechischen Rumburk festgenommen worden. Bei Durchsuchungen sei umfangreiches Diebesgut sichergestellt und den einzelnen Taten zugeordnet worden. Die Ermittlungen zu den einzelnen Taten und den Mittätern dauerten bis zum Jahresende an und konnten nun an die Staatsanwaltschaft Görlitz übergeben werden, teilte die Polizei mit.