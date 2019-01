Ludwigshafen am Rhein

Ermittler finden Cannabispflanzen in Ludwigshafen und Landau

30.01.2019, 17:32 Uhr | dpa

Hanf-Pflanzen (Cannabis) wachsen in einem Garten. Foto: Oliver Berg/Archiv (Quelle: dpa)

Rund 90 Cannabispflanzen hat das Rauschgiftkommissariat Ludwigshafen in der Wohnung eines 55-jährigen Mannes entdeckt. Auch eine zweite Wohnung des Mannes in Landau durchsuchten die Behörden mithilfe eines Spürhundes - hier fanden die Ermittler demnach etwa 50 Gramm Marihuanablüten und mehr als 140 Gramm verschiedener Cannabissamensorten. Der Beschuldigte habe angegeben, die Zucht nur für den Eigenbedarf zu betreiben, teilten Staatsanwaltschaft und Kriminalinspektion Landau am Mittwoch mit. Die Behörden prüfen, ob sie den Mann juristisch zur Rechenschaft ziehen.