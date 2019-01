Hamburg

HSV-Sieg dank Lasogga: 2:1 gegen schwachen SV Sandhausen

30.01.2019, 22:32 Uhr | dpa

Torgarant Pierre-Michel Lasogga hat den Hamburger SV zum Auftakt in das neue Fußball-Jahr vor einer bösen Überraschung bewahrt. Der Stürmer erzielte am Mittwochabend beim hoch verdienten 2:1 (1:0) gegen den SV Sandhausen beide Treffer für die Hanseaten und sicherte dem HSV mit seinen Saisontoren acht und neun weiter die Tabellenführung in der 2. Bundesliga. Der 27-Jährige traf erst in der 45., später noch einmal in der 68. Minute. Zwischenzeitlich hatte Andrew Wooten (65.) per Foulelfmeter völlig überraschend den Ausgleich für die hoffnungslos unterlegenen Gäste erzielt.

"Unser Hauptproblem war, dass wir unsere klare Überlegenheit nicht in genug Tore umgemünzt haben", sagte Lasogga. "Dann kriegst du auf einmal den Ausgleich aus dem Nichts. Gut war, dass wir danach sofort wieder nach vorne gespielt und zum Glück schnell getroffen haben."

Das Team von Trainer Hannes Wolf hat nun 40 Punkte und rangiert vier Zähler vor Mitabsteiger 1. FC Köln, der noch am Donnerstag beim ebenfalls ambitionierten Tabellenvierten 1. FC Union Berlin spielt.

Gegen Sandhausen dominierten die Hamburger vor 36 564 Zuschauern fast die gesamte Spielzeit. Schon in den ersten 15 Minuten hatten sie drei Torchancen durch Lewis Holtby (10.), Khaled Narey (14.) und Lasogga (15.). Jedes Mal war SVS-Torhüter Marcel Schuhen zur Stelle. Erst mit der Zeit gewann Sandhausen in der Deckung Stabilität.

Auch dank Dennis Diekmeier, der im Sommer nach acht Jahren den HSV verlassen hatte und in der Winterpause zu den Baden-Württemberger kam. "Es war heute etwas sehr Besonderes für mich. Der Verein bleibt immer in meinem Herzen", meinte Diekmeier.

In der Offensive fanden die Gäste indes nicht statt. Die HSV-Abwehr, in der Gideon Jung nach überstandenem Knorpelschaden sein Saisondebüt als Innenverteidiger gab, wurde kaum ernsthaft gefordert. So konnten sich die Hamburger in aller Ruhe an Sandhausens Deckung abarbeiten, machten aber zu wenig aus ihrer Dominanz. Erst kurz vor der Pause gelang Lasogga (45.) mit seinem achten Saisontor endlich die Führung. Allerdings stand Vorlagengeber Bakery Jatta im Abseits.

Auch nach dem Wechsel änderten sich die Verhältnisse nicht. Der HSV agierte, Sandhausen reagierte. Überraschend dann der Ausgleich: Nach einem Zweikampf mit Jatta fiel Diekmeier im Strafraum. Wooten (65.) verwandelte sicher den Elfmeter - es war der erste Torschuss der Gäste überhaupt.

Es war nur ein kurzes Lebenszeichen des SVS. Schon drei Minuten später war es wieder Lasogga, der die erneute Führung erzielte. Danach kontrollierten die Hamburger wieder das Geschehen. In der Schlussphase durfte auch Winter-Zugang Berkay Özcan vom VfB Stuttgart noch sein Debüt im HSV-Mittelfeld geben. Auch der in der Wintervorbereitung verletzte Kapitän Aaron Hunt kam noch ins Spiel.

Am Ende war die Erleichterung über den Pflichterfolg bei den Hamburgern spürbar. "Jedes Spiel, das du gewinnst, ist ein weiterer Schritt nach vorne. Heute sind wir wieder ein Stück weiter gekommen", sagte Verteidiger Rick van Drongelen. "Es war ein Arbeitssieg, der aber total verdient ist."