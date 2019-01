Friedrichshafen

VfB Friedrichshafen kassiert Niederlage in Champions League

30.01.2019, 22:37 Uhr | dpa

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben ihre wohl letzte Chance auf den Einzug in die K.o.-Runde der Champions League verspielt. Der deutsche Rekordmeister unterlag dem französischen Club Chaumont VB 52 HM am Mittwochabend mit 2:3 (19:25, 19:25, 25:22, 25:19, 14:16). Nach der dritten Niederlage im vierten Gruppenspiel besitzt der VfB nur noch theoretische Chancen auf das Viertelfinale. Nur die Ersten der fünf Vierergruppen sowie die drei besten Zweitplatzierten schaffen das Weiterkommen. Friedrichshafen ist in seiner Gruppe derzeit Dritter.