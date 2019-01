Halle (Saale)

Agentur informiert über Arbeitsmarkt im Januar

31.01.2019, 00:26 Uhr | dpa

Die Landesarbeitsagentur informiert heute in Halle über die neuesten Entwicklungen am Arbeitsmarkt. Zuletzt war die Zahl der Jobsucher gestiegen, weil es im Wintermonat Dezember saisonbedingt weniger Arbeit im Freien wie in der Landwirtschaft gab. Ende 2018 waren in Sachsen-Anhalt rund 83 000 Menschen arbeitslos, die Arbeitslosenquote lag bei 7,3 Prozent. Bundesweit rechnen Experten aber damit, dass es immer schwerer wird, freie Stellen zu besetzen, da es an Fachkräften mangele. Die Industrie- und Handelskammern sehen die Personalnot als eines der größten Probleme für die Wirtschaft im Land an.