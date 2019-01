Hanau

Urteil in Prozess um zerstückelte Leiche erwartet

31.01.2019, 01:13 Uhr | dpa

Im Prozess gegen eine Frau, die ihren Partner getötet und zerstückelt haben soll, wird heute das Urteil erwartet. Das Landgericht Hanau will nach fast zweimonatiger Verhandlung seine Entscheidung in dem Aufsehen erregenden Fall verkünden. Im Mittelpunkt des Prozesses stand die Frage, ob die Angeklagte aus Notwehr handelte.

Die 35-Jährige soll im Juni 2018 ihren 47 Jahre alten Lebensgefährten in der gemeinsamen Wohnung in Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) mit 31 Messerstichen umgebracht und danach seine Leiche mit einer Elektro-Motorsäge in sechs Teile zerlegt haben. Die Frau räumte die Bluttat ein, will diese aber aus Notwehr begangen haben. Der 47-Jährige habe sie wie im Wahn angegriffen und heftig gewürgt. Die Angeklagte informierte die Polizei mehrere Tage nach der Attacke über die Tat per Brief.

Die Staatsanwaltschaft ging zunächst von Totschlag aus, wirft der 35-Jährigen nun aber heimtückischen Mord vor, weil sie ihren Partner im Schlaf attackiert haben soll. Der Anklagevertreter forderte eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch, weil von einer Notwehr-Situation ausgegangen werden müsse. Falls das Gericht dies anders sehen sollte, forderte der Rechtsanwalt eine Haftstrafe von maximal sechs Jahren.