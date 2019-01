Frankfurt am Main

Prozessbeginn: Messerattacke nach Streit um Mietnebenkosten

31.01.2019, 01:17 Uhr | dpa

Ein 29-jähriger Mann muss sich heute vor dem Landgericht Frankfurt verantworten, weil er im Streit um Mietnebenkosten einen Mitbewohner mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hat. Die Anklage legt dem Pakistaner versuchten Totschlag zur Last. Zur Tat kam es im April vergangenen Jahres in der gemeinsamen Wohnung in Eppstein. Als sich der Mitbewohner offenbar weigerte, die geforderten 600 Euro zu zahlen, stach ihm der Angeklagte laut Anklage in den Oberkörper. Dabei wurde die Brustschlagader getroffen. Das Opfer konnte durch eine Notoperation gerettet werden.