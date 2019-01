Frankfurt am Main

Weiterhin hohe Nachfrage nach Arbeitskräften

31.01.2019, 01:19 Uhr | dpa

In Hessen gibt es weiterhin eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften. Vor den für heute geplanten Arbeitsmarktzahlen hat die Arbeitsagentur berichtet, dass der Bewerbermarkt in einigen Branchen fast leergefegt sei. Die Betriebe müssten mehr Zeit einrechnen, um neue Kräfte zu finden, erklärte der Chef der Regionaldirektion Hessen, Frank Martin, in Frankfurt. Neben den bereits bekannten Mangelberufen in der Pflege und in technischen Berufsfeldern seien handwerkliche Bauberufe wie beispielsweise Fliesenleger oder Parkettverleger schwer zu finden. Auch mangle es an Berufskraftfahrern.

Im Dezember 2018 waren 144 774 Menschen in Hessen arbeitslos gemeldet, was einer Arbeitslosenquote von 4,3 Prozent entsprach. Üblicherweise steigen die Arbeitslosenzahlen im Winter an, weil in vielen Außenberufen weniger gearbeitet wird. Nach dem Weihnachtsgeschäft sind auch Verkäufer weniger gefragt.