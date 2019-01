Chemnitz

Bundesagentur für Arbeit: erste Arbeitslosenzahlen 2019

31.01.2019, 01:34 Uhr | dpa

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gibt heute die ersten Arbeitslosenzahlen für das Jahr 2019 bekannt. Dabei wird wie in den Jahren zuvor gegenüber dem Vormonat mit einem weiteren Anstieg gerechnet. Im Dezember 2018 waren 118 100 Männer und Frauen im Freistaat ohne feste Anstellung. Dies entsprach einer Quote von 5,6 Prozent. Vor Jahresfrist waren in Sachsen bei einer Quote von 6,7 Prozent noch 141 600 Menschen arbeitslos gemeldet.