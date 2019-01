Neubrandenburg

Neubrandenburger niedergestochen: Prozess beginnt

31.01.2019, 01:41 Uhr | dpa

Weil er einen älteren Mann in Neubrandenburg niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben soll, muss sich ein Tatverdächtiger heute vor dem Amtsgericht der Stadt verantworten. Der 39 Jahre Angeklagte soll sein Opfer im August 2018 in einem Kleingarten attackiert haben. Das Motiv war unklar. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann unter anderem gefährliche Körperverletzung vor. Das Opfer erlitt Bauch- und Kopfverletzungen. Mit einem Urteil wird frühestens am 12. Februar gerechnet.