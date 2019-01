Offenburg

Prozess um Mord an Mediziner in Offenburg wird fortgesetzt

31.01.2019, 01:43 Uhr | dpa

Im Prozess um den tödlichen Angriff auf einen Mediziner in Offenburg (Ortenaukreis) will das Landgericht heute Zeugen hören. Darunter sind Gerichtsangaben zufolge Polizeibeamte, die in dem Fall ermittelt haben. Es ist der zweite Verhandlungstag in dem Prozess, der am Mittwoch begonnen hat. Angeklagt ist ein 27 Jahre alter Asylbewerber aus Somalia. Ihm wird vorgeworfen, im August vergangenen Jahres in Offenburg einen 52 Jahre alten Arzt in dessen Praxis mit einem Messer angegriffen und getötet sowie eine Arzthelferin verletzt zu haben. Zum Prozessauftakt hatte er diese Vorwürfe zurückgewiesen. Ein Urteil soll es laut Gericht am 21. Februar geben (Az.: 1 Ks 501 Js 13789/18).