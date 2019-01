Dessau-Roßlau

Halle hält erstmals seit langem Stickoxid-Grenzwert ein

31.01.2019, 05:52 Uhr | dpa

Erstmals seit vielen Jahren hat Halle den EU-Grenzwert für gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid (NO2) eingehalten. Wie aus einer ersten Bilanz des Umweltbundesamtes (UBA) hervorgeht, lag der Wert 2018 im Jahresmittel bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Das entspricht exakt dem maximal zulässigen Wert. 2017 waren an der Messstation Paracelsusstraße noch 43 Mikrogramm ermittelt worden, 2015 sogar 49 Mikrogramm. Halle ist seit Jahren die einzige Stadt in Sachsen-Anhalt, in der der Grenzwert regelmäßig überschritten wird. NO2 in Städten stammt zu einem großen Teil aus Diesel-Abgasen und ist der Grund für Diesel-Fahrverbote.