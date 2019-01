Oranienburg

Drei Verletzte bei Brand in Hotel

31.01.2019, 06:05 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Hotel in Oranienburg (Landkreis Oberhavel) sind drei Menschen verletzt worden. Am frühen Donnerstagmorgen kurz nach Mitternacht sei der Brand im Keller des Hotels ausgebrochen, teilte die Polizei Brandenburg mit. In dem Hotel im Ortsteil Wensickendorf hätten zu diesem Zeitpunkt etwa 20 Gäste gewohnt, hieß es weiter. Alle konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Drei Menschen erlitten Rauchvergiftungen. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.