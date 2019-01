Dessau-Roßlau

Stickoxid-Werte weiter vielerorts in Hessen über Grenzwert

31.01.2019, 06:19 Uhr | dpa

Autos fahren an einer Luftüberwachungsstation vorbei. Foto: Jan Woitas/Archiv (Quelle: dpa)

Der Grenzwert für das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid ist auch 2018 an vielen Messstationen in Hessen überschritten worden. Dies geht aus einer ersten Bilanz des Umweltbundesamts (UBA) hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In dem von einem Dieselfahrverbot bedrohten Wiesbaden sank demzufolge der maximale Jahresmittelwert für NO2 leicht - von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter auf 48 Mikrogramm pro Kubikmeter. Der europaweit geltende Grenzwert liegt allerdings bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter.

In eine andere Richtung hat sich der maximale Jahresmittelwert für Gießen entwickelt - er kletterte von 42 auf 44 Mikrogramm pro Kubikmeter. In der vorläufigen Auswertung wurden den Angaben zufolge nur Messstationen berücksichtigt, deren Daten automatisch übermittelt werden. Für weitere hessische Städte lagen noch keine kompletten Auswertungen vor, sondern lediglich die Daten einzelner Stationen.

Demnach gingen an zwei Darmstädter Messpunkten die Werte jeweils leicht um zwei Mikrogramm pro Kubikmeter zurück. Für die Station "Hügelstraße 26", wo 2017 der hohe Wert von 72 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen worden war, lagen noch keine Ergebnisse für 2018 vor. Für Frankfurt ergibt sich ein ähnliches Bild: An den drei Stationen, die bereits ausgewertet wurden, gingen die Werte laut UBA zurück. Für die Station "Börneplatz" mit dem 2017 höchsten und damit für die Stadt maßgeblichen Wert (54 Mikrogramm pro Kubikmeter) heißt es: Noch kein Ergebnis.