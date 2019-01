Flensburg

Flensburger Brauerei präsentiert Jahreszahlen für 2018

31.01.2019, 07:07 Uhr | dpa

Die Flensburger Brauerei stellt heute ihre Zahlen für das abgelaufene Jahr 2018 vor. 2017 hat das Familienunternehmen entgegen dem Bundestrend erneut ein gutes Jahr verzeichnet. Insgesamt legte die Privatbrauerei 2017 beim Umsatz um acht Prozent zu und setzte rund 595 000 Hektoliter ab (plus 1,2 Prozent). 2018 wollte die Brauerei weiter wachsen. Unter anderem sollten neue Mitarbeiter eingestellt und in die Technik investiert werden. Am Donnerstag will zudem das Statistische Bundesamt in Wiesbaden über den bundesweiten Bierabsatz 2018 informieren.