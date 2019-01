Hamburg

Hamburger Luft wieder etwas sauberer

31.01.2019, 07:47 Uhr | dpa

Die Luft in Hamburg ist im vergangenen Jahr ein kleines bisschen sauberer geworden. Die Belastung mit Stickstoffdioxid verringerte sich im Jahresmittel um drei auf 55 Mikrogramm je Kubikmeter Luft, geht aus einer Veröffentlichung des Umweltbundesamtes hervor. Damit zählt Hamburg jedoch immer noch zu den am höchsten belasteten Städten in Deutschland. Insgesamt ging die Belastung auch in Deutschland leicht zurück.

In der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel dagegen wurden in den Messstationen höhere Anteile an Stickstoffdioxid gemessen als im Jahr zuvor; der Mittelwert stieg von 56 auf 60 Mikrogramm je Kubikmeter.

Der verbindliche Grenzwert der EU beträgt 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Ihn hatten 2017 insgesamt 58 deutsche Städte erreicht oder überschritten. Stickstoffdioxid in Städten stammt zu einem großen Teil aus Diesel-Abgasen und ist der Grund für Diesel-Fahrverbote. In Hamburg erhöhen auch die Schiffe im Hafen die Stickoxid-Werte.