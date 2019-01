Mainz

Stickoxid-Grenzwert in Mainz weiter deutlich übertroffen

31.01.2019, 08:08 Uhr | dpa

An der für ein mögliches Diesel-Fahrverbot in Mainz entscheidenden Messstation ist der Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) auch 2018 deutlich überschritten worden. Der Mittelwert für das vergangene Jahr lag nach Daten des Umweltbundesamtes (UBA), die der Deutschen Presse-Agentur vorlagen, bei 47 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Das war zwar ein Mikrogramm weniger als beim Jahresmittel für 2017 - und doch deutlich mehr als der europaweit geltende Grenzwert von 40 Mikrogramm. Die Entwicklung der Werte in Koblenz und Ludwigshafen zeigt indes in unterschiedliche Richtungen: Während die Rhein-Mosel-Stadt nun wieder über dem Grenzwert liegt, schaut es in Ludwigshafen besser aus.

Ende Oktober hatte das Mainzer Verwaltungsgericht der Landeshauptstadt nach einer Klage der Deutschen Umwelthilfe wegen der anhaltend überschrittenen Grenzwerte aufgetragen, den Luftreinhalteplan fortzuschreiben. Das hat die Kommune mittlerweile getan. Der erweiterte Plan enthält auch ein dreistufiges Modell für Fahrverbote in Innenstadtzonen - zunächst für Fahrzeuge mit der Diesel-Abgasnorm Euro 4 und später auch für die mit der Norm 5.

Nach dem Urteil der Verwaltungsrichter muss es ab September dieses Jahres in Mainz Fahrverbote geben, wenn der NO2-Grenzwert auch im Mittel der ersten sechs Monate 2019 nicht eingehalten wird. Tendenziell sind die Jahresmittelwerte an der kritischsten Mainzer Messstation an einer vielbefahrenden Straße nahe dem Mainzer Hauptbahnhof in den vergangenen Jahren nach unten gegangen. 2015 hatte er noch bei 57 Mikrogramm gelegen, 2016 dann bei 53 Mikrogramm.

In Koblenz lag der Jahresmittelwert an der Messstation Hohenfelder Straße 2018 laut Umweltbundesamt bei 42 Mikrogramm und damit auch hier wieder über dem Grenzwert. 2017 waren es hier 40 Mikrogramm gewesen. Anders das Bild an der Heinigstraße in Ludwigshafen: Hier sank der Jahresmittelwert von 44 Mikrogramm 2017 auf 40 Mikrogramm im vergangenen Jahr. An der Straße hatte die Stadt eine Fahrspur in einen Radweg umgewandelt, zudem wird dort ein Teil des Verkehrs über eine andere Strecke umgeleitet.