In Bayern wolkig und mild

31.01.2019, 09:12 Uhr | dpa

Die kommenden Tage werden in Bayern mild, am Sonntag wird es wieder kälter. In den Nächten bleibt es frostig - der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Glatteis in der Nacht zu Freitag. Vor allem in Schwaben müssten Autofahrer besonders vorsichtig fahren, teilte der DWD mit. Föhn bringt tagsüber warme Luft nach Bayern: Am Freitag und Samstag steigen die Temperaturen am Alpenrand auf sechs bis acht Grad. In den anderen Regionen Bayerns pendeln sich die Temperaturen bei etwa null Grad ein, die Höchstwerte betragen 3 bis 5 Grad. Dabei bleibt es bewölkt, vereinzelt kann es regnen.

Kältere Luft hält in der Nacht auf Sonntag Einzug. Vor allem am Bayerischen Wald und am Alpenrand wird es weiß - der DWD erwartet dort rund zehn Zentimeter Neuschnee. Richtung Unterfranken wird der Schnee immer weniger.