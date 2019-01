Offenbach am Main

Schnee und Glätte in Hessen erwartet

31.01.2019, 09:14 Uhr | dpa

Die Menschen in Hessen müssen sich wieder auf Schnee und glatte Straßen einstellen. Am Donnerstag könnten bis zu drei Zentimeter Schnee fallen, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Besonders im Süden und Westen des Landes werde es schneien. Außerdem kann es vielerorts glatt werden. Nachmittags werde es von Süden her etwas milder und es sollen nur noch stellenweise ein paar Schneeflocken fallen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen null und drei Grad. In der Nacht zu Freitag kann es dann wieder schneien, im Süden könnten die Flocken später teils in Schneeregen übergehen.

Laut Polizei Gießen kam es noch zu einigen Behinderungen aufgrund des Wetters. "Es gab ein paar kleine Unfälle, aber bislang noch nichts Großes", so ein Polizeisprecher. Einzelheiten zu den Unfällen waren noch nicht bekannt.