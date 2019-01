Kiel

Lage auf dem Arbeitsmarkt im Norden weiter stabil

31.01.2019, 10:13 Uhr | dpa

Die Arbeitslosigkeit in Schleswig-Holstein hat im Vergleich zum Vorjahr weiter abgenommen. Im Januar waren im nördlichsten Bundesland 86 700 Frauen und Männer ohne festen Job und damit 9,9 Prozent weniger als vor einem Jahr, wie die Agentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote beträgt nunmehr 5,6 Prozent, nach 6,3 Prozent vor einem Jahr. Im Vergleich zum Vormonat gab es den Angaben zufolge eine saisonübliche Erhöhung um 9,6 Prozent. Als Ursachen für den Anstieg der Arbeitslosigkeit zum Dezember hob die Arbeitsagentur jahreszeitlich übliche Auftragsrückgänge im Wohnungs-, Straßen- und Gartenbau sowie das im Januar nicht so stark boomende Tourismusgeschäft hervor.