Hannover

Arbeitslosigkeit in Niedersachsen gestiegen

31.01.2019, 10:20 Uhr | dpa

Bärbel Höltzen-Schoh, Geschäftsführerin der Bundesagentur für Arbeit - Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen, lächelt in die Kamera. Foto: Holger Hollemann/Archiv (Quelle: dpa)

Saisonal bedingt ist die Arbeitslosenquote in Niedersachsen im Januar erneut gestiegen. Nachdem sie im Dezember noch bei 5,0 Prozent war, legte sie angesichts auslaufender Arbeitsverträge zum Jahresende sowie witterungsbedingter Einflüsse auf 5,4 Prozent zu. Landesweit waren 233 740 Menschen arbeitslos gemeldet. Dennoch gilt der langfristige Trend als weiter gut, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Hannover mitteilte. "Die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften setzt sich auch im neuen Jahr auf einem sehr hohen Niveau fort", erklärte die Regionalchefin der Agentur, Bärbel Höltzen-Schoh. Im Jahresvergleich liegt die Arbeitslosenquote um 0,5 Prozent sogar niedriger als im Januar 2018.