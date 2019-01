Erfurt

Taubert: Rot-Rot-Grün legt Geld auf die hohe Kante

31.01.2019, 10:58 Uhr | dpa

Die rot-rot-grüne Koalition in Thüringen will bis zum Ende ihrer Legislaturperiode im Herbst eine Finanzreserve von mindestens 330 Millionen Euro schaffen. "Ich plädiere dafür, diesen Betrag als absolute Untergrenze zu sehen", sagte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Donnerstag bei der Vorlage des Haushaltsentwurfs für 2020 im Landtag in Erfurt. Damit werde die finanzielle Rücklage des Landes wieder auf das Volumen gebracht, das Rot-Rot-Grün zum Amtsantritt 2014 übernommen habe. Zudem bekräftigte Taubert, dass innerhalb der fünfjährigen Amtsperiode Schulden in Höhe von einer Milliarde Euro getilgt werden.

Der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr sieht Rekordausgaben von rund 11 Milliarden Euro vor. Das sind etwa 350 Millionen Euro mehr als in diesem Jahr. Zur Finanzierung würden die weiter sprudelnden Steuerquellen, aber auch 375 Millionen Euro aus der Rücklage des Landes genutzt. Der Etat soll noch vor der Landtagswahl Ende Oktober beschlossen werden.