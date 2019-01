Mainz

Konzept für Demokratiebildung wird an Schulen diskutiert

31.01.2019, 12:15 Uhr | dpa

Lehrer und Schüler haben das von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) vorgestellte Konzept für eine vertiefende Demokratiebildung unterschiedlich aufgenommen. Der Philologenverband Rheinland-Pfalz begrüßte am Donnerstag die angekündigten Investitionen wie 50 weitere Stellen für den Sozialkunde-Unterricht. "Wichtig ist uns dabei, dass diese Stellen auch tatsächlich zusätzlich hinzukommen und nicht an anderer Stelle eingespart werden müssen."

Die Landesschülervertretung (LSV) bezeichnete die angekündigte Ausweitung des Sozialkunde-Unterrichts als einen "bedeutungsvollen Schritt in die richtige Richtung". Dieser gehe aber nicht weit genug: "Wir fordern die Einführung des Faches Sozialkunde ab der fünften Klasse, da es wichtig ist, schon im jungen Alter ein Verständnis für demokratische Werte zu entwickeln."

Die Schülervertretung kritisierte, dass Hubig zwar von gelebter Demokratie an den Schulen spreche, nicht aber von einer Senkung des Wahlalters. "Das Wahlalter ist eine willkürlich gewählte Zahl, die nicht über die Reife und das politische Bewusstsein eines Menschen urteilen kann." Zudem könnten Grundsätze wie Respekt und Toleranz am besten in einer einheitlichen Schule für alle vermittelt werden. "Mit dem dreigliedrigen Schulsystem werden wir zur Spaltung der Gesellschaft erzogen", kritisierte LSV-Vorstandsmitglied Lucas Fomsgaard.

Das am Mittwoch vorgestellte Konzept sieht unter anderem mehr Sozialkunde im Unterricht, Besuche von NS-Gedenkstätten und eine Stärkung der Schülermitbestimmung vor. Dafür will das Land jährlich mehr als vier Millionen Euro bereitstellen.