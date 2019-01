Eisenach

Prozess gegen junge Männer aus rechter Szene

31.01.2019, 12:15 Uhr | dpa

Vor dem Amtsgericht Eisenach hat ein Prozess gegen vier junge Männer aus der rechten Szene begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem Körperverletzung und Diebstahl vor. Der 20 Jahre alte Hauptangeklagte räumte am Donnerstag einige Vorwürfe ein. So gab er unter anderem zu, 2017 einen Mann in der Stadt geschlagen zu haben. Er bestritt jedoch den Vorwurf, 2015 an Schmierereien auf dem Gelände einer jüdischen Gedenkstätte in der Stadt beteiligt gewesen zu sein.

Die Staatsanwaltschaft Meiningen wirft den Angeklagten zahlreiche Straftaten zwischen 2015 und 2018 vor allem in Eisenach vor. Dazu zählen Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und Diebstahl sowie Verstöße gegen das Waffengesetz. Drei der Beschuldigten könnten wegen ihres Alters noch nach Jugendstrafrecht verurteilt werden.

Die Angeklagten machen aus ihren politischen Überzeugungen keinen Hehl. Vor Gericht bezeichnete sich der Hauptangeklagte als "Rechtsaktivist". Nach Einschätzung der Opferberatungsorganisation ezra hat sich Eisenach zu einem Zentrum rechter Gewalt in Thüringen entwickelt.