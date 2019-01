Berlin

Weniger Menschen an Grippe erkrankt als in den Vorjahren

31.01.2019, 12:18 Uhr | dpa

Die Grippewelle in Rheinland-Pfalz und dem Saarland breitet sich langsamer aus als in den Vorjahren. Wie das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (LUA) mitteilte, hat die Grippewelle in der zweiten Woche des Jahres deutlich schwächer begonnen. Bisher liegen dem LUA in der aktuellen Woche knapp 180 gemeldete Influenzafälle vor. In den Vorjahren waren es mit 568 (2018) und 648 (2017) in der gleichen Woche bereits deutlich mehr. Im Saarland wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in zehn Fällen Influenza-A-Viren und in vier Fällen Parainfluenza-Viren nachgewiesen.

Der Index der akuten Atemwegserkrankungen in den Arztpraxen der Region Rheinland-Pfalz/Saarland wird vom Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin als moderat erhöht eingestuft. Eine gute Nachricht gibt es für diejenigen, die sich in dieser Grippesaison bereits haben impfen lassen: "Alle in dieser Saison zirkulierenden Influenza-Virustypen werden vom verabreichten Vierfach-Impfstoff abgedeckt", teilte das LUA mit.