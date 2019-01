Frankfurt am Main

Skyliners-Spielmacher Jason Clark über Nacht im Krankenhaus

31.01.2019, 12:22 Uhr | dpa

Spielmacher Jason Clark von den Fraport Skyliners hat die Nacht in einem Frankfurter Krankenhaus verbracht. Dies bestätigte der Basketball-Bundesligist am Donnerstag. Der 29 Jahre alte Amerikaner war bei der Eurocup-Niederlage gegen ratiopharm Ulm am Mittwochabend (68:83) nach wenigen Minuten in der Mannschaftskabine verschwunden und wurde später in ein Krankenhaus gebracht. Clark soll über Atemnot geklagt haben. Untersuchungsergebnisse lägen bislang nicht vor, sagte ein Clubsprecher.