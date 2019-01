Dresden

Sachsen gibt mehr Geld für Ganztagsangebote in Schulen

31.01.2019, 12:28 Uhr | dpa

Das Land Sachsen stellt im laufenden Schuljahr mehr Geld für Ganztagsangebote an den Schulen zur Verfügung. Es stehen 27,3 Millionen Euro bereit, das sind rund 3 Millionen mehr als im vergangenen Schuljahr, wie das Kultusministerium am Donnerstag in Dresden mitteilte. Für das Schuljahr 2019/2020 soll es noch einmal eine Erhöhung um 23 Millionen Euro auf rund 46 Millionen Euro geben.

Die Summe für die einzelne Schule setzt sich aus einem sogenannten Sockelbetrag sowie einer Schülerpauschale für jeden an den Angeboten teilnehmenden Schüler zusammen. Die Angebote reichen von der Förderung von leistungsschwachen- und starken Schülern bis hin zu Arbeitsgemeinschaften.

Derzeit werden an 1315 allgemeinbildenden Schulen in Sachsen Ganztagsangebote gefördert, wie es hieß. Das seien 87,3 Prozent der Schulen. Bei Gymnasien und Oberschulen sind es nahezu 100 Prozent, bei Grundschulen 82 Prozent und bei Förderschulen 74 Prozent, wie das Ministerium weiter mitteilte.