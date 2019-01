Stuttgart

Hinweise: Feuer in muslimischen Gebetsräumen

31.01.2019, 12:39 Uhr | dpa

In Gebetsräumen einer muslimischen Glaubensgemeinschaft in Stuttgart hat es gebrannt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, liegen Hinweise auf eine Brandstiftung vor. Das Feuer war am Mittwochabend im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Bad Cannstatt ausgebrochen. Zu dieser Zeit hielt sich niemand in den Räumen auf.

Mehrere Anwohner hatte die Feuerwehr alarmiert. Elf Bewohner mussten das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand. Zur genauen Ursache des Feuers und einem möglichen Hintergrund der Tat konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Es entstand ein Schaden von rund 100 000 Euro. Zuerst hatten die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" berichtet.