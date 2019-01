Düsseldorf

Luft wird etwas besser: Fahrverbote aber nicht vom Tisch

31.01.2019, 13:02 Uhr | dpa

Obwohl die Luftverschmutzung in vielen deutschen Städten langsam geringer wird, drohen in Nordrhein-Westfalen weiterhin Fahrverbote. Mindestens zehn Städte sind - teils noch sehr deutlich - vom erlaubten Grenzwert für das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid (NO2) entfernt. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Zwischenbilanz des Umweltbundesamts (UBA) für 2018 hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Stickstoffdioxid in Städten stammt zu einem großen Teil aus Diesel-Abgasen und ist der Grund für Diesel-Fahrverbote. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) führt nach eigenen Angaben Gerichtsverfahren für saubere Luft in 34 Städten - davon 14 in NRW.

Wie aus der vorläufigen Bilanz des Umweltbundesamts hervorgeht, wurde der EU-Grenzwert für Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel 2018 in mindestens 35 deutschen Städten überschritten. Davon sind zehn Messstellen in NRW: Köln (59), Düsseldorf (53), Dortmund (51), Hagen (50), Oberhausen (46), Wuppertal (45), Aachen (43), Gelsenkirchen (46), Leverkusen (43) und Essen (42). Die meisten werden von der DUH auf Einhaltung der Grenzwerte beklagt.

Für 28 der insgesamt 65 deutschen Städte, die den NO2-Grenzwert 2017 übertrafen, sind noch nicht alle Zahlen für 2018 da. Das Umweltbundesamt bekommt die Daten von den Umweltbehörden der Länder geliefert.