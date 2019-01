Stuttgart

Opposition bemängelt Regierungskonzept für Unterricht

31.01.2019, 13:57 Uhr | dpa

Die grün-schwarze Landesregierung hat ihr Konzept für mehr Qualität an den Schulen in den Landtag eingebracht. Es sieht die Gründung von zwei neuen Instituten vor, die etwa die Lehrerfortbildung und letztlich den Unterricht verbessern sollen. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sagte am Donnerstag im Parlament in Stuttgart, es gehe darum, eine "Kultur des Hinschauens auf allen Ebenen" zu entwickeln, um den Unterricht zu verbessern.

Die Opposition äußerte Zweifel. Der AfD kommt der Leistungsaspekt in den Schulen nach wie vor zu kurz. Die SPD befürchtet mehr Bürokratie und Zentralismus und eine zu geringe Einbindung der Schulen. Die FDP meint, die Landesregierung solle lieber die Digitalisierung der Schulen vorantreiben und den Schulen mehr Gestaltungsspielräume bei der Auswahl und der Entwicklung von Personal geben.

Die zwei neuen Institute sollen im März an den Start gehen. Hintergrund der Maßnahmen: Beim bundesweiten Vergleich von Schülerleistungen lag Baden-Württemberg früher weit vorne. In den vergangenen Jahren sind die Schüler im Südwesten aber abgesackt.