Leipzig

Unbekannte legen Feuer in Leipziger Traditionslokal

31.01.2019, 13:59 Uhr | dpa

Unbekannte haben am Donnerstagmorgen ein Feuer im Leipziger Traditionslokal "Barthels Hof" gelegt. Nach Angaben der Polizei drangen die Täter offenbar über ein Fenster in die Gaststätte in der Nähe des Marktplatzes ein und legten das Feuer im Tresenbereich. Es sei mit hoher Sicherheit von Brandstiftung auszugehen, so die Polizei. Das Feuer brach kurz nach 05.00 Uhr aus und konnte schnell gelöscht werden. Kriminaltechniker untersuchen derzeit den Brandort. Über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.